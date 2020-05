Rokovania EÚ a Británie o obchodnej dohode nepokročili

Brusel/Londýn 15. mája (TASR) - Rokovania medzi Európskou úniou (EÚ) a Britániou o budúcich vzťahoch nepokročili. Vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier označil tretie kolo rozhovorov o budúcich vzťahoch za "sklamanie". Hlavný britský vyjednávač David Frost zasa uviedol, že rokovania takmer nepokročili. Obe strany pritom nemajú veľa času. Nová obchodná dohoda by sa mala vyjednať do konca tohto roka.



"Vo väčšine dôležitých sporných bodov sme urobili len veľmi malý pokrok smerom k dohode," povedal Frost. Hlavnou prekážkou dohody je podľa neho to, že EÚ trvá na sérii návrhov týkajúcich sa zabezpečenie rovnakých podmienok, ktoré by naviazali Britániu na legislatívu či štandardy Únie. "Až keď si EÚ uvedomí, že nepristúpime na dohodu na tomto základe, budeme môcť pokročiť v rokovaniach."



Frost dodal, že EÚ naďalej trvá na dohodách týkajúcich sa rybolovu a takého prístupu rybárov do britských vôd, ktorý je nezlučiteľný zo statusom Británie ako nezávislého pobrežného štátu.



"Nepredáme lacno svoje hodnoty v prospech britskej ekonomiky," povedal na tlačovej konferencii Barnier. Dodal, že Brusel neuzavrie s Londýnom novú obchodnú dohodu bez garancií rovnakých podmienok a férovej konkurencie či bez komplexnej dohody o rybolove.