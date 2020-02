Rokovania medzi VW a spotrebiteľskou federáciou o odškodnení zlyhali

Berlín 14. februára (TASR) - Rokovania medzi nemeckým automobilovým koncernom Volkswagen (VW) a spotrebiteľskými skupinami, ktoré žiadajú kompenzácie za škandál s emisiami, zlyhali. Informoval o tom v piatok hovorca VW.



V roku 2015 automobilka priznala, že v dieselových motoroch používala nelegálny softvér, ktorý jej pri emisných testoch umožnil zamaskovať skutočné hodnoty oxidov dusíka. To viedlo k množstvu trestných stíhaní a súdnych sporov.



Svoj podnet na súd podala aj Federácia nemeckých spotrebiteľských organizácií (VZBV), v mene stoviek tisícov majiteľov dieselových áut.



Hovorca VW v piatok potvrdil, že rozhovory s VZBV zlyhali. Obvinil z toho neprimerané požiadavky na výšku poplatkov od právnikov zastupujúcich federáciu. Ako prvé však oznámili túto správu noviny spotrebiteľskej federácie - Funke.



Koncern VW uviedol, že navrhol sumu 830 miliónov eur za urovnanie sporu so zákazníkmi, ale právnici VZBV požadovali ešte uhradenie poplatku vo výške 50 miliónov eur.



VZBV zastupuje viac ako 400.000 majiteľov áut z produkcie VW, ktorí požadovali odškodnenie hlavne za stratu z hodnoty svojich automobilov po tom, ako sa ukázalo, že produkujú viac emisií, ako VW tvrdil.



„Toto spravodlivé riešenie pre zákazníkov zlyhalo iba preto, že právnici VZBV až do konca trvali na platbe vo výške 50 miliónov eur za prácu na dosiahnutí vyrovnania,“ oznámil Volkswagen, podľa ktorého mu neboli predložené „dostatočné konkrétne dôkazy“, prečo požadujú takúto sumu.



Tento prípad je pritom prvým súdnym sporom v Nemecku v súvislosti s emisnými podvodmi VW. Rozhovory o urovnaní sa začali v úvode roka.



Okrem tejto skupinovej žaloby na súde v Braunschweigu prebiehajú aj ďalšie spory na iných súdoch v Nemecku. V niektorých prípadoch sudcovia priznali spotrebiteľom kompenzáciu alebo úplnú kúpnu cenu vozidla; v iných boli ich požiadavky zamietnuté.