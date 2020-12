Rokovania o brexite sa dostali do zložitej situácie

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Londýn 4. decembra (TASR) - Rokovania o obchodnej dohode medzi Britániou a Európskou úniou sa dostali do "" uviedla Británia. Zároveň dodala, že nebude súhlasiť so žiadnym návrhom, ktorý oslabuje jej suverenitu." povedal médiám hovorca britskej vlády. Ako dodal, Londýn určite nepristúpi na niečo, čo "".Európska únia v piatok Britániu upozornila, že je načase, aby sa rozhodla, aké vzťahy s Bruselom chce do budúcnosti mať. "" spýtal sa v tejto súvislosti predseda Európskej rady Charles Michel.Britská vláda však trvá na tom, že po 1. januári bude v plnej miere kontrolovať svoje hranice, určovať dotácie a riadiť rybolov vo svojich výsostných vodách. Práve rybolov patrí medzi najcitlivejšie otázky, pričom je kľúčový najmä pre Francúzsko. Jeho rybári chcú mať aj naďalej právo loviť v britských vodách a je to práve Paríž, ktorý je podľa Londýna najmenej ochotný pristúpiť na kompromis.Šance na dohodu sa tak v týchto dňoch opäť znížili, pritom do ukončenia prechodného obdobia zostávajú už iba štyri týždne. Podľa britského zdroja narušili priebeh rokovaní vo štvrtok večer (3. 12.) zástupcovia EÚ, ktorí sa snažili presadiť, aby Británia urobila ďalšie ústupky. "" dodal zdroj. Brusel však tvrdenia, že predkladá nové požiadavky, odmietol.Ak cez víkend k dohode nedôjde, budúci týždeň prinesie ešte viac komplikácií, uviedla agentúra AP. V pondelok (7. 12.) bude dolná komora britského parlamentu hlasovať o návrhu zákona, ktorý Británii dáva právo porušiť niektoré časti právne záväznej dohody o brexite.Podobne ako Británia aj Európska únia medzičasom dala najavo, že má na obchodnej dohode záujem, za každú cenu ju však uzatvárať nebude. Rovnako sa najnovšie vyjadrilo Nemecko, najsilnejšia ekonomika Európskej únie. Ako v piatok povedal hovorca nemeckej vlády Steffen Seibert, krajiny Európskej únie dohodu chcú, nie však za každú cenu. "" povedal Seibert.