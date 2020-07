Rokovania o dôchodkovej reforme vo Francúzsku sa posúvajú do roku 2021

Paríž 17. júla (TASR) – Rokovania medzi francúzskou vládou a odbormi o dôchodkovej reforme sa posúvajú do roku 2021. V súčasnosti sa vláda chce zamerať na zotavenie ekonomiky z dôsledkov koronakrízy. Povedal to v piatok francúzsky premiér Jean Castex.



Reformu, ktorú presadzuje prezident Emmanuel Macron a ktorá predstavuje najväčšiu zmenu dôchodkového systému v povojnovej histórii krajiny, zastavil vo februári šíriaci sa nový koronavírus, uviedla agentúra Reuters. Už jej návrh však podráždil predstaviteľov odborov a na prelome rokov vyhnal státisíce ľudí do ulíc. Rozhodnutie posunúť diskusie o reforme na neskoršie obdobie by malo toto napätie zmierniť, aby francúzska vláda mala priestor na riešenie problémov ekonomiky zasiahnutej dôsledkami pandémie nového koronavírusu.



„V súčasnosti je prioritou boj proti ekonomickej kríze a riešenie nezamestnanosti," povedal novinárom Castex po prvom stretnutí s predstaviteľmi odborov od svojho menovania do funkcie začiatkom júla. Ako však dodal, samotná reforma sa rušiť nebude.



Reforma je základom Macronových ambícií vytvoriť pružnejší a konkurencieschopnejší trh práce. Odbory však oponujú, že zredukuje ťažko zarobené výhody a zhorší situáciu dôchodcov.