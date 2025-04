Rokovania o energiách pre park v Humennom sú podľa rezortu na konci

Humenné 28. apríla (TASR) - Rokovania o zabezpečení neregulovaných médií do priemyselného parku v Humennom, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie plynulej výroby v spoločnostiach pôsobiacich v parku, sú vo finálnej fáze. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva hospodárstva (MH) Mária Pavlusík. Na hrozbu straty stoviek pracovných miest pre nefunkčnú energetickú infraštruktúru v priemyselnom parku upozornili uplynulý týždeň odbory spoločností Nexis Fibers, Tytex Slovakia a Energeticko-chemický odborový zväz (ECHOZ).



„Tieto rokovania sú veľmi náročné, no dúfame, že sa nachádzajú vo finálnej fáze a čoskoro dôjde k ich úspešnému uzavretiu,“ uviedla Pavlusík.



Odbory vyzvali ministerstvo hospodárstva, MH Teplárenský holding a Priemyselný park Chemes na dohodu o sprístupnení energetických zariadení, bez ktorej nemožno obnoviť výrobu.



Od konca marca MH Teplárenský holding zabezpečuje teplo pre obyvateľov Humenného, ale firmy v parku ostali bez energetických médií a museli obmedziť činnosť. Najviac je ohrozená spoločnosť Nexis Fibers, kde je odstavených 98 % výroby a v ohrození je 295 pracovných miest. Výpadok trvá už viac ako tri týždne a hrozí trvalá strata zákazníkov.



Spoločnosť Chemes, dlhoročný dodávateľ energií, ukončila svoju činnosť pre konkurz. Spoločnosť Priemyselný park Chemes následne bez udania dôvodu vypovedala nájomnú zmluvu na energetické zariadenia k 28. marcu. Správca konkurznej podstaty zároveň oznámil, že k rovnakému dátumu končí aj dodávku všetkých energií.



Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal aj predbežné opatrenie, ktorým spoločnosti Priemyselný park Chemes ukladá povinnosť odo dňa 29. marca poskytnúť spoločnosti MH Teplárenský holding zariadenia na výrobu a distribúciu tepla. Podľa dostupných informácií však k ich odovzdaniu a prevzatiu doposiaľ nedošlo.