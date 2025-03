Rokovania o obnovení plynovodov Nord Stream znepokojujú EÚ

Brusel 27. marca (TASR) - Členské krajiny Európskej únie (EÚ) sú znepokojené, že Rusko a Spojené štáty rokujú o obnovení plynovodov Nord Stream a Nord Stream 2 bez ich účasti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa odvolala na spravodajský portál Politico.



Diplomatické zdroje z EÚ pre portál uviedli, že vedenie takýchto rokovaní bez účasti európskych štátov je poburujúce a vyjadrili tiež obavy, že administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa sa snaží získať nové páky na Brusel. „Chcú nás zahnať do kúta vytvorením ďalšej vrstvy závislosti. Je to ekonomický imperializmus,“ uviedol jeden z diplomatov.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v stredu (26. 3.) uviedol, že Moskva a Washington diskutujú o téme plynovodov. Bude zaujímavé sledovať, či Spojené štáty využijú svoj vplyv na Európu a prinútia ju neodmietať ruský plyn, povedal Lavrov v ruskej štátnej televízii.



Nord Stream 2, projekt v celkovej hodnote približne 11 miliárd USD (10,2 miliardy eur), bol dokončený v roku 2021 s cieľom prepravovať plyn z Ruska po dne Baltského mora do Nemecka. K jeho sprevádzkovaniu však nedošlo, keďže vzťahy Berlína a Moskvy sa ešte pred inváziou Ruska na Ukrajinu výrazne zhoršili a navyše USA na plynovod uvalili sankcie. V septembri 2022 výbuch na plynovode poškodil jednu z dvoch vetiev. Ďalší výbuch poškodil obidve vetvy plynovodu Nord Stream 1, ktorý predtým niekoľko rokov dodával ruský plyn do Nemecka. K zodpovednosti za útoky, ktoré ruská generálna prokuratúra vyšetruje ako akt medzinárodného terorizmu, sa doteraz nikto neprihlásil. V súčasnosti nie je možné určiť časový rámec obnovenia funkčnosti plynovodov, uviedla agentúra TASS.



(1 EUR = 1,0788 USD)