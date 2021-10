Rokovania o prevzatí talianskej banky Monte dei Paschi zlyhali

Rím 25. októbra (TASR) - Talianska vláda a banka UniCredit ukončili mesiace rokovaní o predaji problematickej banky - Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) bez dosiahnutia dohody. To je tvrdá rana pre premiéra Maria Draghiho, ktorý sa snažil ukončiť ťažkosti najstaršej banky sveta. Zlyhanie rokovaní vyvoláva tiež otázniky o tom, ako sa vláda zbaví svojho podielu v banke do konca tohto roka.



Obe strany v nedeľu (24. 10.) uviedli, že rokovania o prevzatí 64-percentného podielu štátu v Monte dei Paschi bankou UniCredit zlyhali. Rokovania sa začali v júli, štyri roky po tom, čo toskánsky veriteľ dostal štátnu pomoc. Vláda v Ríme považovala UniCredit, druhú najväčšiu banku v Taliansku, za ideálneho kupca pre BMPS. Rokovania sa začali pod vedením nového generálneho riaditeľa UniCredit Andreu Orcela, ktorý prevzal funkciu v apríli.



BMPS, založená v Siene v roku 1472, roky zápasila s problémami, ktoré odštartovala katastrofálna kúpa banky Antonveneta za dvojnásobok odhadovanej hodnoty v roku 2007. Následne ňou otriasol škandál, keď boli jej manažéri obvinení z podvodu a zneužitia finančných prostriedkov.



Dlhová kríza eurozóny, ktorá ohrozovala celý taliansky bankový systém, BMPS ešte viac oslabila. V roku 2017 musela banku zachrániť vláda. Balík pomoci stál talianskych daňových poplatníkov približne 5,4 miliardy eur.



Banka zápasila s tzv. zlými alebo zlyhanými pôžičkami a musela pristúpiť k reštrukturalizácii po drahej záchrane. Jej súčasťou je aj redukcia pobočiek a rušenie pracovných miest.



BMPS mohla priniesť UniCredit približne 3,9 milióna klientov, 80 miliárd eur v klientskych úveroch a 62 miliárd eur v spravovaných aktívach.



Generálny riaditeľ UniCredit Orcel a Draghiho vláda sa mesiace dohadovali o podmienkach komplexnej dohody, ktorá mala zahŕňať rozdelenie Monte Paschi. Vzhľadom na zlyhanie rokovaní zostáva 21.000 zamestnancov banky v neistote.



Najväčším sporným bodom bolo množstvo kapitálu, ktoré Monte Paschi potrebuje pred jej prevzatím bankou UniCredit. Banka argumentovala, že na obnovu kapitálových "vankúšov" a pokrytie nákladov na prepúšťanie je potrebných zhruba 7 miliárd eur. To bolo asi trikrát viac ako pôvodný odhad ministerstva financií.



Prevzatie BMPS by bolo pre Orcela prvou veľkou transakciou od nástupu do funkcie, pričom jeho povesť medzinárodného bankára v oblasti fúzií a akvizícií vzbudzovala očakávania, že sa v sektore začnú otrasy.