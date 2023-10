Rokovania o prevzatí závodu automobilky Ford v Nemecku stroskotali

Saarlouis 5. októbra (TASR) - Rokovania medzi americkou automobilkou Ford a významným investorom o prevzatí závodu v nemeckom meste Saarlouis stroskotali. Oznámil to vo štvrtok riaditeľ nemeckej pobočky Fordu Martin Sander na stretnutí so zástupcami zamestnancov. Bližšie nešpecifikovaný investor už predtým oznámil, že nemá záujem pokračovať v rokovaniach, dodal Sander. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Na rade sú teraz rokovania o sociálnom pláne pre zamestnancov. Zamestnanecká rada už varovala, že ak nedôjde k dohode, vyhlási výstražný štrajk, ktorý by mohol prerásť do časovo neobmedzenej protestnej akcie.



Výroba modelu Ford Focus v závode v Saarlouis sa skončí v polovici roka 2025. V súčasnosti tam pracuje 4400 zamestnancov a ďalších 1300 pôsobí v dodávateľských firmách.



Nemecké zastúpenie Fordu koncom júna oznámilo, že pre závod sa našiel investor, s ktorým sú už podpísané prvé dohody. Predstavitelia spolkovej krajiny Sársko v tom čase hovorili o míľniku na ceste k zabezpečeniu budúcnosti závodu.



Ford je pod silným tlakom, keďže sa pomerne neskoro vydal na cestu smerom k elektromobilite. Zatiaľ čo svoj druhý nemecký závod v Kolíne nad Rýnom prestavuje a investuje doň miliardy, aby sa v ňom mohli vyrábať elektrické autá, rozhodol sa výrobu v Saarlouis ukončiť.