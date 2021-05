Rokovania EÚ o dotáciách pre poľnohospodárstvo skončili bez dohody

Na archívnej snímke Janusz Wojciechowski 1. októbra 2019 v Bruseli. Foto: TASR/AP

Brusel 28. mája (TASR) - Najnovšie kolo rokovaní v rámci Európskej únie (EÚ) o reformách rozsiahleho programu dotácií pre poľnohospodárstvo sa v piatok skončilo bez dohody. Vyjednávacie tímy sa preto vrátia k rokovaciemu stolu v júni. Ich cieľom je zaviesť pravidlách na ochranu malých fariem a potlačenie negatívneho vplyvu poľnohospodárstva na životné prostredie.EÚ sa blíži ku koncu trojročného boja za reformu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Na SPP ide zhruba jedna tretina rozpočtu Únie na roky 2021-2027. Presnejšie 387 miliárd eur je vyčlenených na platby poľnohospodárom a podporu rozvoja vidieka, pričom 270 miliárd eur ide na priamu pomoc európskym farmárom. Nové pravidlá sa majú začať uplatňovať od roku 2023.Cieľom modernizácie je obmedziť vplyv poľnohospodárstva na životné prostredie, ktoré vytvára tlak na európske biotopy a druhy a je zodpovedné za 10 % emisií skleníkových plynov v Únii." uviedli členské štáty EÚ v piatok.Nemenovaný predstaviteľ EÚ v piatok uviedol, že nebolo možné dosiahnuť dohodu, pretože ani po štvrtkových (27. 5.) nočných rokovaniach členské štáty bloku nedosiahli kompromis, ktorý by predložili Európskemu parlamentu a Európskej komisii. Neformálne rozhovory však môžu v piatok pokračovať, ale nebude možné na nich prijať žiadne rozhodnutia, až v júni na obnovených formálnych rokovaniach, dodal.Európsky komisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski uviedol, že vyjednávači sú „“ k dohode a dúfa, že k nej v júni dôjde.Tri dni rokovaní medzi ministrami poľnohospodárstva a europoslancami o reforme SPP od roku 2023 stroskotali na požiadavke zákonodarcov, aby boli dotácie „zelenšie“. Poslanci počas diskusií tento týždeň trvali na tom, aby 30 % z priamej pomoci išlo poľnohospodárom, ktorí sa zapoja do prísne definovaných programov na ochranu životného prostredia. Ministri EÚ zase presadzovali 20 % pre ľahšiu byrokraciu.,“ uviedla v stredu portugalská ministerka poľnohospodárstva Maria do Céu Antunesová.Vyjednávačka Európskeho parlamentu Anne Sanderová z konzervatívneho zoskupenia EPP vyzvala na "“. "" dodala.