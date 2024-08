Rokovania o talianskom závode čínskeho výrobcu Dongfeng pokročili

Rím 6. augusta (TASR) - Rokovania medzi talianskou vládou a čínskou automobilkou Dongfeng Motors o výstavbe závodu v Taliansku, v ktorom by sa mali vyrábať elektromobily pre celú Európu, sú v pokročilom štádiu, oznámilo v utorok talianske ministerstvo priemyslu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Témou rokovaní je aj zapojenie domácich výrobcov komponentov do projektu a možná je aj účasť štátu vo forme menšinového podielu, uviedlo ďalej ministerstvo.



Začiatkom júla sa minister priemyslu Adolfo Urso počas návštevy Číny stretol s vedením čínskej spoločnosti, aby s ním prediskutoval možné investície v Taliansku. Talianska premiérka Giorgia Meloniová počas oficiálnej návštevy Pekingu minulý týždeň podpísala memorandum o porozumení medzi Talianskom a Čínou o vzájomnej spolupráci v oblasti elektrických vozidiel.



Taliansko sa uchádza o čínsku automobilku a ďalšie spoločnosti s cieľom prilákať do krajiny popri materskej skupine Fiatu Stellantis ďalšieho veľkého výrobcu. Meloniovej vláda si predsavzala zvýšiť produkciu automobilov v Taliansku z necelých 800.000 vozidiel v roku 2023 na približne 1,3 milióna ročne.