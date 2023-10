Rokovania o voľnom obchode medzi EÚ a Austráliou stroskotali

Sydney 30. októbra (TASR) - Najnovšie kolo rokovaní o voľnom obchode medzi Európskou úniou (EÚ) a Austráliou sa skončilo neúspešne. Na strane EÚ sa nepodarilo dosiahnuť potrebné ústupky, uviedol v pondelok austrálsky minister poľnohospodárstva Murray Watt. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Rokovania medzi Austráliou a Úniou od roku 2018 opakovane viazli najmä na otázke prístupu austrálskych poľnohospodárskych komodít na spoločný európsky trh. Posledné kolo rozhovorov sa uskutočnilo v rámci samitu skupiny G7 v japonskej Osake. Watt uviedol, že obnovenie rozhovorov počas funkčného obdobia súčasného austrálskeho parlamentu považuje za nepravdepodobné, čím naznačil, že Austrália sa možno vráti k rokovaciemu stolu najskôr po parlamentných voľbách naplánovaných na rok 2025. Podľa hovorcu Komisie Austrália opätovne predložila požiadavky v oblasti poľnohospodárstva, ktoré neodrážali stav nedávnych vyjednávaní.



Obe strany sa sporia o to, do akej miery by mala Európa otvoriť svoje trhy pre austrálsky export ovčieho mäsa, hovädzieho mäsa alebo cukru. Únia chce zároveň získať lepší prístup k bohatým austrálskym náleziskám kritických nerastných surovín, čím by sa znížila jej závislosť od Ruska a Číny, pokiaľ ide o kľúčové zložky výrobkov dôležitých pre zelenú transformáciu, ako sú veterné turbíny alebo batérie pre elektromobily.



Predchádzajúce kolo rokovaní tento rok v júli v Bruseli stroskotalo, pričom Austrália uviedla, že nezískala garancie významného prístupu svojich poľnohospodárskych výrobkov na európsky trh.