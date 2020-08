Rokovania o prvej fáze obchodnej dohody medzi USA a Čínou odložili

Washington 16. augusta (TASR) - Rokovania na vysokej úrovni medzi USA a Čínou o stave prvej fázy obchodnej dohody, ktoré sa mali uskutočniť v sobotu (15. 8.), boli odložené. Uviedli to americké médiá s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou, ktoré nechceli byť menované.



Dôvodom odkladu majú byť "problémy s plánovaním". Žiadny nový dátum videokonferencie zatiaľ nebol dohodnutý.



Americký obchodný zástupca Robert Lighthizer a minister financií Steven Mnuchin údajne plánovali videokonferenciu s čínskym vicepremiérom Liou Cheom 15. augusta, šesť mesiacov po tom, ako prvá fáza obchodnej zmluvy nadobudla platnosť.



Dohoda, ktorú obe strany podpísali v januári, zahŕňa aj „kontrolu“ jej plnenia každých šesť mesiacov.



Podpis dohody priniesol čiastočné prímerie v obchodnom spore dvoch najväčších svetových ekonomík. Washington pritom v rámci dohody prinútil Peking zaviazať sa k dovozu ďalších amerických výrobkov za 200 miliárd USD (169,30 miliardy eur) počas dvoch rokov, a to od automobilov cez stroje, ropu až po poľnohospodárske výrobky.



To však bolo pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu, ktorá zastavila nákupy týchto produktov.



Predstavitelia oboch strán spolu naposledy diskutovali o dohode začiatkom mája.



Americký prezident Donald Trump však v uplynulých týždňoch vystupňoval rétoriku proti Číne pred očakávaným tvrdým bojom o svoje znovuzvolenie v novembri. To vyvoláva otázky o osude dohody, ako aj jej druhej fázy.



Podľa analytikov mal výsledok sobotných rozhovorov naznačiť, či sú obe strany ochotné pokračovať v nich alebo sa ich vzťahy budú ďalej zhoršovať.



(1 EUR = 1,1813 USD)