Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 5. máj 2026Meniny má Lesia a Lesana
< sekcia Ekonomika

Rokovaniam ministrov financií dominovala kríza na Blízkom východe

.
Na snímke minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD). Foto: TASR - Pavel Neubauer

Kľúčovým bodom rokovania Euroskupiny boli hospodárske dopady krízy na Blízkom východe, pričom vývoj nenasvedčuje jej rýchlemu vyriešeniu.

Autor TASR
Bratislava/Brusel 5. mája (TASR) - Hospodárske vplyvy krízy na Blízkom východe boli hlavnou témou dvojdňového zasadnutia ministrov financií eurozóny a Európskej únie (EÚ) v Bruseli. Slovensko na rokovaní Euroskupiny a Rady Ecofin zastupoval minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD).

Kľúčovým bodom rokovania Euroskupiny boli hospodárske dopady krízy na Blízkom východe, pričom vývoj nenasvedčuje jej rýchlemu vyriešeniu. Európski ministri financií preto diskutovali o politických opatreniach na zmiernenie následkov globálneho diania. Aktuálna situácia totiž negatívne ovplyvňuje nielen ekonomiky jednotlivých štátov, ale aj EÚ ako celku,“ informovalo v utorok na sociálnej sieti Ministerstvo financií (MF) SR.

Situácia zostáva zložitá a sprevádzaná vysokou mierou neistoty. Kríza sa prejavuje najmä vo vysokých cenách energií, tlaku na infláciu a nižší hospodársky rast. Zároveň sa znižuje zahraničný dopyt, čo ďalej zhoršuje ekonomickú situáciu Slovenska ako proexportne orientovanej krajiny,“ doplnil rezort s tým, že témou stretnutia ministrov financií bola aj odolnosť ekonomiky eurozóny.
.

Neprehliadnite

KOMENTÁR: Prečo je vlajka na dome v Poľsku bežná a u nás nie?

TÝŽDENNÍK: Prezident tak, premiér inak

HRABKO: Na zakladanie novej strany nebude mať R. Sulík dosť času

PENESOVÁ: S liekom na chudnutie od kamaráta môžete skončiť v nemocnici