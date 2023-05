Rokovanie Bidena a republikánov o dlhovom strope prielom neprinieslo

Washington 17. mája (TASR) - Rokovania amerického prezidenta Joea Bidena a opozičných republikánskych lídrov v utorok (16. 5.) večer prinieslo nádej na dohodu, ktorá by mohla zabrániť katastrofálnemu nesplateniu amerického dlhu, ale k prielomu zatiaľ nedošlo. Prezident je preto nútený skrátiť svoje nadchádzajúce ázijsko-pacifické turné pre ďalšie krízové rozhovory. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Predseda Snemovne reprezentantov republikán Kevin McCarthy po stretnutí s prezidentom novinárom povedal, že je ešte potrebné urobiť "veľa práce" pre prelomenie patovej situácie v súvislosti so zvýšením limitu pre štátny dlh.



No hoci medzi oboma stranami pretrvávajú veľké rozdiely, Biely dom uviedol, že Biden je "optimistický a verí, že existuje cesta k dohode, ak obe strany rokujú v dobrej viere".



Aj McCarthy podobne naznačil, že nakoniec očakáva dohodu, hoci sa doteraz "nič nevyriešilo". "Amerika je najväčšia svetová ekonomika a keď skončíme s týmito rokovaniami, americká ekonomika bude ešte silnejšia," povedal.



Americký prezident, ktorý v stredu odlieta do Japonska na samit skupiny G7, zrušil následnú cestu do Papuy Novej Guiney a Austrálie, namiesto toho sa v nedeľu vrátil do Washingtonu.



Biden a republikáni v Kongrese sa už niekoľko týždňov nedokážu dohodnúť na zvýšení limitu na pôžičky federálnej vlády USA zo súčasných 31,4 bilióna USD (28,86 bilióna eur). Republikáni, ktorí v roku 2022 získali kontrolu nad Snemovňou reprezentantov, sú ochotní zvýšiť limit pre dlh len v prípade, že demokrati budú súhlasiť so znížením výdavkov.



Patová situácia v USA vyvoláva obavy na celom svete. Podľa americkej ministerky financií Janet Yellenovej nesplnenie dlhových záväzkov USA by spôsobilo ekonomickú a finančnú katastrofu. Vyvolalo by to pravdepodobný nárast úrokových sadzieb s dominovým efektom pre podniky, hypotéky a globálne trhy. Bezprecedentná platobná neschopnosť Washingtonu by tak spustila globálny hospodársky pokles a podkopala vedúcu úlohu USA vo svetovej ekonomike, upozornila.



