Rokovanie o aplikácii eKaranténa bolo prerušené

Bratislava 17. marca (TASR) – Rokovanie o aplikácii eKaranténa, ktorá by umožnila kontrolovať dodržiavanie povinnej karantény u občanov prichádzajúcich zo zahraničia, vláda v stredu prerušila. Podľa návrhu uznesenia k podmienkam implementácie systému eKaranténa, ktoré predložil minister hospodárstva Richard Sulík (SaS), malo túto aplikáciu pripraviť v spolupráci s ďalšími rezortmi práve ministerstvo hospodárstva.



Prerušenie rokovania o tomto bode Sulík komentoval: "Tak aj preto, lebo keď skončím ako minister hospodárstva, tak ono sa to samo neurobí. Plus boli tam nejaké technické námietky," uviedol minister.



Sulík mal podľa návrhu obstarať SMS bránu na odosielanie a prijímanie SMS správ od mobilných operátorov, dodávateľa call centra, ktoré bude zabezpečovať používateľskú podporu pri používaní aplikácie eKaranténa, potrebné licencie a tiež napríklad dodávateľa na vývoj a prevádzku tohto systému.



V súvislosti so zavedením systému mal kabinet Igora Matoviča (OĽANO) zadať úlohy aj ministerke investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a ministrovi vnútra. Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie mala zabezpečiť vykonanie penetračného testu finálnej verzie aplikácie eKaranténa prostredníctvom Jednotky pre riešenie počítačových incidentov, minister vnútra mal podľa návrhu poskytnúť rozhranie, ktoré by bolo pripravené na záťaž systému eKaranténa a umožnilo by overenie fotografie a rodného čísla voči databáze Ministerstva vnútra SR.



Na zavedení aplikácie do praxe sa malo podieľať aj Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI). To by malo publikovať po dodaní finálnej aplikácie od Ministerstva hospodárstva SR aplikáciu eKaranténa v Apple App store, Google Play Store a Huawei App Gallery. NCZI by tiež malo poskytnúť hardvérové či softvérové prostriedky na prevádzku produkčného prostredia systému eKaranténa, vyčleniť osobitný rozpočet či vyčleniť pracovníkov na zabezpečenie spustenia a chodu aplikácie na stránke NCZI.



Chýbajúcu možnosť kontroly dodržiavania karantény pre občanov prichádzajúcich zo zahraničia už dlhší čas kritizuje opozícia, ale aj niektorí odborníci. Sulík si preverenie možnosti dokončenia a spustenia tejto aplikácie zobral na starosť ešte vo februári. Potom, ako oznámil, že by mohla byť aplikácia spustená v apríli, však narazil na nesúhlas premiéra Igora Matoviča.