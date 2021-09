Rokovanie o štátnych nájomných bytoch sa presúva na októbrovú schôdzu

Bratislava 16. septembra (TASR) - Plénum Národnej rady (NR) SR na septembrovej schôdzi definitívne nerozhodne o návrhu zákona, ktorým sa má podporiť výstavba štátnych nájomných bytov. Rokovanie o tomto bode presunuli na schôdzu so začiatkom 19. októbra. Požiadal o to predkladateľ návrhu, poslanec Miloš Svrček (Sme rodina).



"Dôvodom sú predovšetkým stále prebiehajúce a neukončené rokovania k pripomienkam zo strany dotknutých subjektov, ktoré boli predložené v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Verím, že v najbližších dňoch sa sfinalizuje konečný obsah návrhu zákona, ktorý bude prijateľný pre všetky dotknuté strany," priblížil Svrček pre TASR.



Návrh zákona o podpore štátneho nájomného bývania je už v druhom čítaní. Podľa neho výstavba nových nájomných bytov, ktorých nájom by mal byť vďaka štátnej podpore o 30 % lacnejší ako v prípade komerčných prenájmov, by mala byť systémom neutrálnym voči štátnemu rozpočtu aj voči rozpočtu samospráv.



Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) zároveň požiadal o preloženie hlasovania v prvom čítaní o návrhu novely zákona o strelných zbraniach a strelive na októbrovú schôdzu. Novela hovorí o tom, že doba platnosti zbrojnej licencie by sa mala obmedziť na päť rokov, dosiaľ nebola určená. Zbrojný preukaz by mal naďalej platiť desať rokov, pričom raz za päť rokov sa má preverovať bezúhonnosť a spoľahlivosť držiteľa zbrojného preukazu a podmienka pobytu na území SR. Zmeny majú nastať aj pri kategóriách zbraní.



Poslanec Matúš Šutaj Eštok (nezaradený) chcel, aby parlament požiadal premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), aby prišiel bezodkladne informovať NR SR o výsledkoch rokovania Bezpečnostnej rady SR v súvislosti so situáciou v Národnej kriminálnej agentúre, na Úrade inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR a Úrade špeciálnej prokuratúry. Nezaradený poslanec Peter Pellegrini zároveň chcel požiadať vládu, aby o poslaneckom návrhu novely rokovacieho poriadku umožnila rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Oba návrhy parlament odmietol.



Plénum rovnako odmietlo aj návrhy poslancov Smeru-SD, aby sa do programu schôdze zaradila aj diskusia o zdražovaní cien potravín, stabilizácii verejných financií či o cenách energií.