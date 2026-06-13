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Rolex opäť zvýšil ceny zlatých hodiniek vďaka dopytu bohatých klientov
Druhé zdraženie hodiniek Rolex v tomto roku trh prekvapilo, povedal Erik Boneta zo spoločnosti Boneta Inc, ktorá je certifikovaným predajcom hodiniek v USA.
Autor TASR
Ženeva 13. júna (TASR) - Spoločnosť Rolex tento mesiac globálne zvýšila ceny svojich zlatých hodiniek v priemere o 5 %. Ide o zriedkavý druhý medziročný rast ich cien v priebehu jedného roka, ktorý nasleduje po mierne väčšom zvýšení v januári. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Druhé zdraženie hodiniek Rolex v tomto roku trh prekvapilo, povedal Erik Boneta zo spoločnosti Boneta Inc, ktorá je certifikovaným predajcom hodiniek v USA. „Nikto to nečakal,“ dodal. Analytici z odvetvia však uviedli, že luxusné hodinky sa darí predávať superbohatým klientom ako vzácne investičné kúsky, hoci zákazníci strednej triedy prestali na luxus míňať. V Nemecku, Hongkongu, Japonsku, Veľkej Británii a USA Rolex podľa platformy WatchCharts už v januári zvýšil ceny hodiniek v priemere o 6,2 %.
Ceny zlata sa od roku 2024 takmer zdvojnásobili na približne 4200 USD (3631,02 eura) za uncu (31,1 g). Zakladateľ výskumnej firmy Data&Data Zouheir Guedri pritom povedal, že výrobcovia luxusných hodiniek snažiaci sa osloviť elitu, ktorá má ešte peniaze nazvyš, „povzbudzujú klientov k drahým kovom“. Napríklad verzia hodiniek Rolex z bieleho zlata Cosmograph Daytona, čiže model, ktorý v 70. rokoch nosil hollywoodsky herec Paul Newman, sa v USA predáva za 59.100 USD, čo je zdraženie o 14 % od začiatku tohto roka a o 33 % v porovnaní s rokom 2024.
Švajčiarsky export hodiniek za ceny nad 25.000 USD sa v porovnaní s obdobím pred pandémiou viac ako zdvojnásobil. Podľa analytikov banky Vontobel tržby švajčiarskych výrobcov za predaj týchto drahých hodiniek vlani tvorili dve tretiny celkových tržieb hodinárskeho odvetvia krajiny, ktoré boli v objeme 24,4 miliardy švajčiarskych frankov (26,47 miliardy eur). V roku 2019 tvorili tržby za export luxusných hodiniek len 22 % tržieb švajčiarskeho hodinárskeho priemyslu.
Dopyt po hodinkách Rolex bude naďalej prevažovať nad ponukou, predpovedá Simon Lazarus z platformy Chrono Hunter, ktorá sa venuje téme luxusných hodiniek. „Je to v dôsledku žiadanosti značky. Rolex je stále špičkou,“ dodal.
(1 EUR = 1,1567 USD; 1 EUR = 0,9217 CHF)
Druhé zdraženie hodiniek Rolex v tomto roku trh prekvapilo, povedal Erik Boneta zo spoločnosti Boneta Inc, ktorá je certifikovaným predajcom hodiniek v USA. „Nikto to nečakal,“ dodal. Analytici z odvetvia však uviedli, že luxusné hodinky sa darí predávať superbohatým klientom ako vzácne investičné kúsky, hoci zákazníci strednej triedy prestali na luxus míňať. V Nemecku, Hongkongu, Japonsku, Veľkej Británii a USA Rolex podľa platformy WatchCharts už v januári zvýšil ceny hodiniek v priemere o 6,2 %.
Ceny zlata sa od roku 2024 takmer zdvojnásobili na približne 4200 USD (3631,02 eura) za uncu (31,1 g). Zakladateľ výskumnej firmy Data&Data Zouheir Guedri pritom povedal, že výrobcovia luxusných hodiniek snažiaci sa osloviť elitu, ktorá má ešte peniaze nazvyš, „povzbudzujú klientov k drahým kovom“. Napríklad verzia hodiniek Rolex z bieleho zlata Cosmograph Daytona, čiže model, ktorý v 70. rokoch nosil hollywoodsky herec Paul Newman, sa v USA predáva za 59.100 USD, čo je zdraženie o 14 % od začiatku tohto roka a o 33 % v porovnaní s rokom 2024.
Švajčiarsky export hodiniek za ceny nad 25.000 USD sa v porovnaní s obdobím pred pandémiou viac ako zdvojnásobil. Podľa analytikov banky Vontobel tržby švajčiarskych výrobcov za predaj týchto drahých hodiniek vlani tvorili dve tretiny celkových tržieb hodinárskeho odvetvia krajiny, ktoré boli v objeme 24,4 miliardy švajčiarskych frankov (26,47 miliardy eur). V roku 2019 tvorili tržby za export luxusných hodiniek len 22 % tržieb švajčiarskeho hodinárskeho priemyslu.
Dopyt po hodinkách Rolex bude naďalej prevažovať nad ponukou, predpovedá Simon Lazarus z platformy Chrono Hunter, ktorá sa venuje téme luxusných hodiniek. „Je to v dôsledku žiadanosti značky. Rolex je stále špičkou,“ dodal.
(1 EUR = 1,1567 USD; 1 EUR = 0,9217 CHF)