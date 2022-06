Rolls-Royce dá zamestnancom bonus 2000 GBP na zvládnutie inflácie

Londýn 21. júna (TASR) - Britský výrobca motorov Rolls-Royce Holdings poskytne finančný bonus vo výške 2000 libier (2332,42 eura) takmer trom štvrtinám svojich zamestnancov v Spojenom kráľovstve, aby im pomohol vyrovnať sa s rastúcimi životnými nákladmi. Uviedla to televízna stanica Sky News s odvolaním sa na interné dokumenty.



Spoločnosť zvýši tiež mzdy 11.000 pracovníkov o 4 % so spätnou platnosťou od marca, uviedla Sky News.



Celkovo by sa tieto opatrenia mali dotknúť približne 14.000 z 20.000 zamestnancov Rolls-Royce v Británii. Podľa Sky News bude paušálna platba a zvýšenie miezd stáť spoločnosť viac ako 40 miliónov GBP.



Rolls-Royce by sa tak pripojil k niekoľkým ďalším britským spoločnostiam, vrátane Lloyds Banking Group a Morrisons, ktoré v reakcii na prudko rastúcu infláciu vyplatili mimoriadne odmeny.



(1 EUR = 0,85748 GBP)