Rolls-Royce plánuje prepúšťať

Londýn 17. októbra (TASR) - Britský výrobca motorov Rolls-Royce v utorok oznámil, že plánuje zrušiť až 2500 pracovných miest na celom svete. To je približne 6 % z celkového počtu 42.000 zamestnancov. Cieľom je dosiahnuť väčšiu efektívnosť. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Za uplynulé desaťročie prešiel Rolls-Royce, ktorého motory a systémy používajú výrobcovia lietadiel Airbus, Boeing, ako aj lode či ponorky, viacerými reštrukturalizáciami. Zrušil pritom vyše 13.000 pracovných miest.



Nový generálny riaditeľ Tufan Erginbilgic, ktorý prevzal vedenie v januári, je tak ďalším šéfom, ktorý sa pokúša riešiť neefektívnosť spoločnosti. Rolls-Royce dlho zaostával za maržami General Electric (GE), svojho hlavného konkurenta. V 1. polroku mu však už vylepšenia v prevádzke pomohli zvýšiť zisk a podľa Erginbilgica príde ďalší rast.



Konkrétne Rolls-Royce v auguste vykázal za 1. polrok čistý zisk 1,2 miliardy GBP (1,39 miliardy eur), v porovnaní so stratou výške 1,6 miliardy GBP v predchádzajúcom roku.



"Toto (prepúšťanie) je ďalší krok na našej viacročnej transformačnej ceste k vybudovaniu vysoko výkonného, konkurencieschopného, odolného a rastúceho Rolls-Roycea," povedal Erginbilgic.



V rámci nového plánu zefektívnenia spoločnosti chce zlúčiť technologické a bezpečnostné divízie. V dôsledku toho v apríli 2024 odíde technologická riaditeľka Grazia Vittadiniová.



Plánuje tiež zlepšiť obstarávanie a riadenie dodávateľského reťazca, aby znížil náklady, pričom finančné, právne a ľudské zdroje by sa spojili v rámci skupiny, čím by sa vytvorili synergie, dodal.



Predchádzajúci generálny riaditeľ Warren East zrušil v roku 2020 viac ako 9000 pracovných miest a spustil veľký program odpredaja, aby sa vyrovnal so škodlivými dôsledkami pandémie ochorenia COVID-19 v leteckom priemysle.



(1 EUR = 0,86545 GBP)