Rolls-Royce znovu ponúkol na predaj nórsku dcéru Bergen Engines

Londýn 10. mája (TASR) - Britský výrobca leteckých a lodných motorov Rolls-Royce znovu ponúkol svoju nórsku divíziu so sídlom v Bergene spolu s inou dcérskou firmou. Urobil to necelé dva mesiace po tom, ako Nórsko zablokovalo dohodu o kúpe Bergen Engines ruskou spoločnosťou pre obavy z bezpečnostných rizík.



„Proces predaja sa znovu spustil,“ uviedol v pondelok zdroj oboznámený so záležitosťou, ktorý nechcel byť menovaný.



Nórsko v marci zastavilo predaj Bergen Engines zhruba za 150 miliónov eur súkromnej spoločnosti, ktorú kontroluje ruská skupina TMH Group. To bola tvrdá rana pre britský koncern, ktorý počítal s tým, že mu predaj niektorých aktív pomôže zvládnuť krízu spôsobenú pandémiou nového koronavírusu.



Cieľom Rolls-Royce je získať do roku 2022 z predaja aktív 2 miliardy libier (2,30 miliardy eur) na ozdravenie svojich financií, ktoré pandémia vážne poškodila, keďže letecké spoločnosti museli pre cestovné obmedzenia zastaviť väčšinu letov.



Predaj Bergen Engines teraz prebieha súčasne s predajom španielskej divízie Rolls ITP Aero. Britský koncern dúfa, že mu to vynesie až 1,5 miliardy eur.



Rolls-Royce možno poskytne viac detailov o týchto transakciách vo štvrtok (13. 5.) pred svojím výročným valným zhromaždením, ktoré sa koná v ten istý deň.



(1 EUR = 0,86810 GBP)