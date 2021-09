Roman Foltin: Lex Zuzana kriví právo na Slovensku, nepodporíme ho

Bratislava 24. septembra (TASR) - "Lex Zuzana" kriví právo na Slovensku, SaS ho nepodporí. Uviedol to poslanec a člen parlamentného výboru pre kultúru a médiá Roman Foltin (SaS) na sociálnej sieti. "Lex Zuzana", ako novelu zákona nazval, je okrem predĺženia termínu na získanie bonusu o dva mesiace aj o možnosti vyplatenia náhradnej očkovacej prémie z dôvodov "hodných osobitého zreteľa".



"Asi každý z vás si spomenie, ako v očkovacej lotérii prišla o 400.000 eur pani Zuzana. Nebolo to jej chybou, ale chybou ministerstva financií a RTVS. Áno, peniaze si zaslúži, ale prečo máme kvôli nej prijať špeciálny zákon? Toto v SaS určite nepodporíme, ako sme nepodporili ani samotnú myšlienku očkovacej lotérie," uviedol Foltin na sociálnej sieti.



Štát musí podľa neho hospodáriť efektívne. Ako pokračoval, ak má minister financií Igor Matovič (OĽANO) pocit, že pre neho prišla pani Zuzana o takmer pol milióna eur, nemal by predkladať tento zákon. "Nech jej z vlastného vrecka vyplatí túto sumu alebo z peňazí OĽANO, alebo nech nájde peniaze inde. Pani Zuzana si tie peniaze zaslúži, ale nie touto cestou," dodal Foltin.



Návrh novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 má ísť v zrýchlenom legislatívnom konaní. Vyhlasovateľ očkovacej lotérie podľa návrhu môže počas trvania súťaže priznať výhru osobe, ktorá bola vyžrebovaná, ale výhru nezískala, napríklad pre objektívne technické okolnosti súvisiace so zabezpečením a priebehom súťaže na strane vysielateľa zriadeného zákonom, prevádzkovateľa retransmisie alebo podniku poskytujúceho elektronické komunikačné služby.