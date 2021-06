RONDA INVEST sa otvára slovenským investorom

O spoločnosti RONDA INVEST



RONDA INVEST pre slovenských klientov pripravila RONDA INVEST a.s. je českou P2B platformou, ktorá sa na jednej strane zameriava na poskytovanie úverov zabezpečených nehnuteľnosťami pre malých a stredných podnikateľov v Česku a na Slovensku, a na strane druhej ponúka možnosť firmám aj ľuďom do týchto úverov s minimálnym rizikom investovať. Každý úver k investícii je zabezpečený bonitnou nehnuteľnosťou prostredníctvom záložného práva a notárskej zápisnice so súhlasom k priamej vykonateľnosti. Objem poskytovaných úverov nepresahuje 70 % hodnoty danej nehnuteľnosti. Výnosy dostávajú investori každý mesiac na účet a neplatia žiadne vstupné ani pravidelné poplatky.RONDA INVEST pre slovenských klientov pripravila slovenské rozhranie svojho webu

Bratislava 1. júna (OTS) - RONDA INVEST a.s. je českou FinTech spoločnosťou podnikateľa Vladimíra Komára, majiteľa kozmetickej spoločnosti Dermacol.RONDA INVEST sa od roku 2018 zaoberá poskytovaním podnikateľských úverov zabezpečených nehnuteľnosťami a následne umožňuje do týchto úverov investovať s výnosom až 6 % ročne. Slovenskí investori tak môžu investovať do úverov, ktoré sú zabezpečené lukratívnymi nehnuteľnosťami, napríklad v Prahe a krajských mestách Českej republiky, a to tak ako v jednotnej európskej mene euro, tak aj v českých korunách.,“ uvádza obchodný riaditeľ RONDA INVEST. V tomto roku sme ale ponúkli možnosť online investovania v eurách, čím sa investovanie v RONDA INVEST stalo pre všetkých Slovákov omnoho atraktívnejším.,“ uvádza člen správnej radyPlatforma RONDA INVEST dosiaľ poskytla úvery v objeme viac ako 955 miliónov českých korún, teda zhruba 37,5 mil. EUR.“ uvádza obchodný riaditeľ