Ceny ropy prudko klesajú, Brent sa prepadol pod 101,50 USD

Tokio 15. marca (TASR) - Ceny ropy pokračujú v prudkom poklese, pričom cena Brentu klesla pod 101,50 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagujú na informácie o pokračovaní mierových rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou, čo zmierňuje obavy z nedostatku komodity, ako aj na opätovné zvyšovanie počtu infikovaných novým koronavírusom v Číne. To by mohlo viesť k oslabeniu dopytu.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.25 h SEČ 101,46 USD (92,57 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 5,44 USD (5,09 %). Krátko predtým zaznamenala pokles o viac než 6 USD na 100,05 USD/barel.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 97,78 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 5,23 USD alebo 5,08 %. V skorších hodinách utorkového obchodovania zaznamenala pokles až na 96,70 USD/barel.



V pondelok (14. 3.) sa v obidvoch prípadoch cena ropy prepadla o viac než 5 %. Cena Brentu klesla v pondelok o 5,1 % a cena WTI o 5,8 %.



(1 EUR = 1,0960 USD)