Aliancia OPEC+ usporiada v pondelok videokonferenciu

Viedeň 3. apríla (TASR) – Aliancia OPEC+, ktorú tvoria členovia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu a ďalší veľkí producenti na čele s Ruskom, usporiada v pondelok 6. apríla videokonferenciu. Uviedol to v piatok zdroj blízky OPEC.



Saudská Arábia, líder ropného kartelu, včera prekvapila výzvou na stretnutie aliancie OPEC+, s cieľom „stabilizovať trh s ropou“, ktorým otriasla cenová vojna práve medzi Saudskou Arábiou a Ruskom.



O videokonferencii ministrov energetiky a ropného priemyslu aliancie OPEC+ dnes informovalo aj azerbajdžanské ministerstvo energetiky.



„Azerbajdžan dostal pozvanie na stretnutie ministrov z OPEC a ministrov z nečlenských štátov s cieľom stabilizovať trh s ropou, ktoré sa uskutoční 6. apríla vo formáte videokonferencie,“ uvádza sa vo vyhlásení.



Platnosť dohody o obmedzení produkcie ropy v rámci aliancie OPEC+, ktorá umožnila stabilizovať ceny komodity, vypršala 31. marca 2020. A členovia aliancie sa nedohodli na jej predĺžení.



Rusko totiž odmietlo návrh Saudskej Arábie, aby sa produkcia ropy znížila o ďalších 1,5 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne a dohoda predĺžila do konca roka. Moskva chcela, aby dohoda pokračovala za rovnakých podmienok a iba do konca 2. štvrťroka 2020.



Výsledkom bol kolaps rokovaní, ktorý naštartoval pokles cien ropy. A pandémia nového koronavírusu situáciu na ropnom trhu ešte zhoršila.



Saudská Arábia včera oficiálne reagovala na návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa na zníženie produkcie ropy v rámci aliancie o 10 miliónov barelov denne s cieľom obnoviť rovnováhu na trhu. Lacná ropa robí tiež nerentabilnú ťažbu z nekonvenčných zdrojov, ako sú bridlice alebo piesky, keďže je technologicky náročnejšia drahšia. To ohrozuje najmä producentov ropy v USA a v Kanade.



Rijád urýchlene zvolal schôdzu OPEC+. Ruský minister energetiky Alexander Novak dnes povedal, že Moskva je pripravená na konzultácie.