Aliancia OPEC+ zrejme neplánuje ďalšie zníženie ťažby ropy

Londýn/Dubaj 2. júna (TASR) - OPEC+ zrejme nepristúpi k ďalšiemu zníženiu ťažby, uviedli pre agentúru Reuters zdroje z aliancie.



Ministri OPEC+ sa stretnú v nedeľu (4. 6.) a budú rokovať o ťažobnej politike. Podľa zdrojov z aliancie nerozhodnú o ďalšom obmedzení produkcie, a to aj napriek poklesu cien ropy.



OPEC+ združuje Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu a ďalších producentov na čele s Ruskom. Aliancia ťaží približne 40 % svetovej ropy a pripadá na ňu približne 60 % ropy na exportnom trhu, čo znamená, že jej rozhodnutia majú významný vplyv na ceny čierneho zlata.



Vzhľadom na zhoršujúce sa vyhliadky ekonomiky sa viacerí členovia OPEC+ v apríli zaviazali k dobrovoľnému znižovaniu ťažby od mája, ktoré bude pokračovať až do konca roka.



Toto obmedzenie doplnilo zníženie ťažby o 2 milióny barelov denne (1 barel = 159 litrov), na ktorom sa aliancia dohodla začiatkom októbra 2022. Celkové zníženie ťažby tak dosiahlo 3,66 milióna barelov denne, čo predstavuje približne 4 % globálnej spotreby.



Aliancia v poslednom období znížila ťažbu viac, ako boli jej ciele, najmä z dôvodu obmedzenia kapacít v Nigérii a Angole.



Prieskum agentúry Reuters ukázal, že tieto dve krajiny v máji vyprodukovali celkovo o 600.000 barelov denne menej v porovnaní s ich ťažobnými cieľmi. Ďalšie výpadky v regióne Kurdistan na severe Iraku znamenali, že krajina minulý mesiac vyprodukovala o 220.000 barelov denne menej, ako bol jej cieľ.



Prekvapivé aprílové oznámenie pomohlo v nasledujúcich dňoch zvýšiť cenu referenčnej severomorskej ropnej zmesi Brent o približne 9 USD nad 87 USD (81,33 eura) za barel. Brent však odvtedy o tieto zisky prišiel a v piatok popoludní sa obchodoval na úrovni okolo 75 USD za barel. Dôvodom tlaku na ceny čierneho zlata sú obavy týkajúce sa rastu globálnej ekonomiky a jeho vplyvu na dopyt po rope.



Banka HSBC v stredu (31. 5.) uviedla, že neočakáva zmenu ťažobnej politiky OPEC+. Aliancia však podľa banky môže znížiť produkciu neskôr, ak sa očakávaný deficit na trhu v druhej polovici roka nenaplní a ceny zostanú pod 80 USD za barel.



"Myslíme si, že súčasný súbor škrtov, spolu so silnejším dopytom po rope, ktorý očakávame od leta zo strany Číny a Západu, spôsobí deficit na trhu v 2. polroku," uviedla HSBC.



(1 EUR = 1,0697 USD)