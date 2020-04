Cena americkej ropy WTI padla o 10 % na najnižšiu úroveň od roku 2002

New York 17. apríla (TASR) - Cena americkej ropy WTI padla v piatok o viac ako 10 % pod hranicu 18 USD (16,53 eura) za barel a dostala sa najnižšie za 18 rokov. Ropný trh totiž len ťažko absorbuje rekordný prebytok ponuky spôsobený pandémiou nového koronavírusu.



Barel americkej ropy WTI s májovým kontraktom sa o 14.39 h SELČ predával po 17,81 USD. To bolo o 2,06 USD alebo 10,37 % menej ako vo štvrtok (16. 4.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Predtým jeho cena padla až na 17,53 USD za barel, čo bolo najmenej od roku 2002.



Ceny čierneho zlata tento týždeň klesli aj napriek dohode skupiny producentov OPEC+, ktorú podporili aj USA, o bezprecedentnom obmedzení ťažby takmer o desatinu. Podľa obchodníkov je však kolaps dopytu podstatne väčší. Odhaduje sa, že reštriktívne opatrenia na zastavenie pandémie skresali globálnu spotrebu až o tretinu. To spôsobuje veľkú volatilitu na trhu. Obchodníci predpokladajú, že ropné zásobníky sa rýchlo naplnia vrátane tých v kľúčovom americkom ropnom terminály v Cushingu v Oklahome.



Júnový kontrakt na ropu WTI je stabilnejší a jeho cena prakticky stagnuje na úrovni okolo 25,53 USD za barel, podobne ako júnový kontrakt na severomorskú ropu Brent, ktorého cena sa pohybuje tesne pod 28 USD za barel. Avšak aj cena Brentu tento týždeň klesla takmer o 5 USD.



(1 EUR = 1,0888 USD)