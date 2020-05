Cena americkej ropy WTI stúpla o vyše 20 %

New York 5. mája (TASR) - Ceny ropy pokračujú v prudkom raste. V utorok americká WTI vyskočila o vyše 20 % a obchodovala sa vysoko nad hranicou 24 USD (22,13 eura) za barel. Ceny podporuje zotavovanie dopytu a obmedzenie produkcie.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s júnovým kontraktom sa o 18.34 h SELČ predával s plusom 4,20 USD alebo 20,60 % po 24,59 USD. Kontrakt si v pondelok (4. 5.) pripísal 3,08 % a uzavrel nad hranicou 20 USD za barel prvýkrát od polovice apríla.



Júlový kontrakt na severomorskú zmes Brent sa o 18.34 h SELČ predával po 30,63 USD, čo bolo o 3,43 USD alebo 12,61 % viac ako v pondelok na konci obchodovania.



"Jedna vec je istá, dno dopytu je už za nami, a to sa ukazuje aj na cenách ropy, ktoré rastú," povedal hlavný analytik Rystad Energy Per Magnus Nysveen.



"Znovuotváranie ekonomík vlialo istý opatrný optimizmus na ropný trh, ktorý len prednedávnom padol na historické minimá," uviedol analytik RBC Michael Tran. Podobne sa vyjadrili aj ďalší experti, ktorí veria, že ropný trh má to najhoršie už za sebou.



(1 EUR = 1,0843 USD)