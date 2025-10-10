< sekcia Ekonomika
Cena americkej WTI sa prepadla pod 60 USD za barel
Autor TASR
New York 10. októbra (TASR) - Ceny ropy v piatok popoludní klesli, pričom cena americkej WTI sa prepadla pod hranicu 60 USD za barel v reakcii na dohodu Izraela a Hamasu o prvej fáze plánu na ukončenie vojny v Gaze. TASR o tom informuje na základe správ AFP, Reuters a Bloomberg.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri sa v piatok o 14.18 h SELČ predával po 59,74 USD (51,45 eura). To bolo o 1,77 USD alebo 2,88 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.
Cena decembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 1,79 USD alebo 2,74 % na 63,43 USD za barel.
Izrael a palestínska militantná skupina Hamas podpísali vo štvrtok (9. 10.) dohodu o prímerí. Podľa dohody, ktorú izraelská vláda ratifikovala v piatok, sa boje zastavia, Izrael sa čiastočne stiahne z Gazy a Hamas prepustí všetkých zostávajúcich rukojemníkov zajatých pri útoku 7. októbra 2023, ktorý vyvolal vojnu, výmenou za stovky väzňov držaných Izraelom.
Dohoda o prímerí v Gaze znamená, že pozornosť obchodníkov sa môže opäť presunúť na hroziaci prebytok ropy na trhu, keďže aliancia OPEC+ pokračuje v uvoľňovaní škrtov v produkcii, aj keď miernejším tempom, ako sa čakalo.
Investori sa tiež obávajú, že dlhšie trvajúca odstávka vládnych inštitúcií a agentúr v USA, tzv. shutdown, by mohla utlmiť americkú ekonomiku a poškodiť dopyt po rope u najväčšieho spotrebiteľa komodity na svete.
(1 EUR = 1,1611 USD)
