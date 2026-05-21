Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 21. máj 2026Meniny má Zina
< sekcia Ekonomika

Cena ropy Brent by sa mala udržať v rozpätí 81 až 100 USD za barel

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Odborníci tiež predpokladajú rast ťažby ropy v Spojených štátoch, ktorá by v roku 2027 mohla dosiahnuť rekordných 14,1 milióna barelov denne.

Autor TASR
New York 21. mája (TASR) - Priemerná cena severomorskej ropnej zmesi Brent by sa mala v nasledujúcich 12 mesiacoch pohybovať v rozpätí 81 až 100 amerických dolárov (86,21 eura) za barel (159 litrov). Vyplýva to z prieskumu agentúry Bloomberg, ktorá oslovila 126 správcov aktív a expertov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.

Účastníci trhu predpokladajú, že v nadchádzajúcich mesiacoch bude pretrvávať vysoká úroveň geopolitického napätia v dôsledku vojenskej operácie USA a Izraela proti Iránu a odvetných akcií zo strany islamskej republiky. Zároveň sa domnievajú, že súčasná krízová situácia by nemala viesť k zásadným zmenám, ktoré by radikálne posunuli rovnováhu medzi ponukou a dopytom na svetových trhoch s ropou.

Respondenti oslovení agentúrou Bloomberg považujú pokles globálneho dopytu v nadchádzajúcich mesiacoch za najpravdepodobnejší scenár stabilizácie cien ropy. Odborníci tiež predpokladajú rast ťažby ropy v Spojených štátoch, ktorá by v roku 2027 mohla dosiahnuť rekordných 14,1 milióna barelov denne. To by mohlo uvoľniť dodatočné objemy ropy na svetové trhy.

(1 EUR = 1,16 USD)
.

Neprehliadnite

Ministra vnútra v stredu operovali, najbližšie dni sa bude zotavovať

Útok chladnou zbraňou v Bratislave: Muž zraneniam podľahol

Blanár: Uznesenie EP nezodpovedá realite a nemá právne účinky voči SR

VIDEO: Prezident zdôraznil dôležitosť vstupu Albánska do EÚ