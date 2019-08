Cena ropy v piatok vzrástla, ale za celý týždeň klesla

Nové clá v USA, ktoré majú nadobudnúť účinnosť 1. septembra, zintenzívnia obchodný spor medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta.

New York 4. augusta (TASR) - Ceny ropy v piatok (2. 8.) v závere tohto obchodného týždňa vzrástli zhruba o 3 %. Deň predtým však zaznamenali svoj najväčší denný pokles za niekoľko rokov. Dôvodom bolo oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa o nových clách na ďalšie čínske produkty. Za celý týždeň tak komodita vykázala stratu.



Nové clá v USA, ktoré majú nadobudnúť účinnosť 1. septembra, zintenzívnia obchodný spor medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta. A následné spomalenie hospodárstva by mohlo poškodiť dopyt po rope.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v septembri uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 55,66 USD (50,12 eura). To bolo o 1,71 USD alebo 3,17 % viac ako v predchádzajúci deň, keď sa cena WTI prepadla o takmer 8 %, najviac za vyše štyri roky.



Cena októbrového kontraktu na ropnú zmes Brent sa v piatok zvýšila o 1,39 USD alebo 2,30 % na 61,89 USD za barel po štvrtkovom (1. 8.) páde o viac ako 7 %, ktorý bol najstrmší za vyše tri roky.



Za celý týždeň klesla cena Brentu o približne 2,7 % a cena WTI o 1,2 %.



(1 EUR = 1,1106 USD)