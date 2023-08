Ropa: Cenový strop funguje, znižuje príjmy Ruska z predaja ropy

Londýn 5. augusta (TASR) - Účinok cenového stropu na ruskú ropu, ktorý zaviedla skupina G7 a jej spojenci, sa podľa britskej vlády naďalej prejavuje. Vyplýva to z vyhlásenia britského ministerstva financií, ktoré bolo zverejnené v noci na sobotu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Podľa Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) príjmy Ruska z vývozu ropy v júni medziročne padli takmer o 10 miliárd USD (9,13 miliardy eur). Len od mája do júna 2023 sa tieto príjmy znížili o 1,5 miliardy USD.



Výskumná organizácia Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) odhaduje, že zastropovanie cien ropy stojí Rusko 160 miliónov eur denne. Briti tiež citovali ruské vládne zdroje, podľa ktorých boli príjmy Moskvy z energetického sektora v 1. štvrťroku tohto roka o 45 % nižšie ako pred rokom.



Cenový strop, ktorý krajiny G7 spoločne s ďalšími štátmi zaviedli v decembri minulého roka, má prinútiť Rusko, aby svoju ropa predávalo na exportných maximálne za 60 USD za barel (159 litrov). Tento cenový strop je jednou zo sankcií, ktoré západné štáty zaviedli v reakcii na agresívnu vojnu, ktorú Moskva vedie proti Ukrajine. Od februára sa cenový strop rozšíril aj na ropné produkty.



(1 EUR = 1,0946 USD)