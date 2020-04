New York 24. apríla (TASR) - Ceny ropy aj v piatok večer pokračovali v raste, už tretí deň po sebe. Ale za celý týždeň si komodita pripíše stratu, ktorá by v prípade americkej WTI mohla byť väčšia ako 30 % po historickom prepade ceny májového kontraktu na WTI do záporného pásma začiatkom tohto týždňa. Dôvodom sú nadmerné dodávky, slabý dopyt a rýchlo ubúdajúce skladovacie kapacity.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júni sa v piatok o 19.41 h SELČ predával po 17,12 USD (15,85 eura). To bolo o 62 centov alebo 3,76 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena júnového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 65 centov alebo 3,05 % na 21,08 USD za barel.



(1 EUR = 1,0800 USD)