Ceny ropy klesli, Brent skĺzla pod 84,50 USD za barel

Tokio 6. apríla (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok klesli, keď nepriaznivé ekonomické údaje z USA vyvolali obavy z recesie a poklesu dopytu po surovine. Za celý týždeň však smerujú nahor, pod čo sa podpísalo rozhodnutie zoskupenia ropných producentov OPEC+ z konca minulého týždňa opätovne znížiť produkciu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena ropy Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.21 h SELČ 84,43 USD (77,18 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 56 centov (0,66 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 80,03 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 58 centov (0,72 %).



Náladu na trhoch ovplyvnili informácie z USA o vývoji v sektore služieb za minulý mesiac. Tie ukázali, že aktivita v tejto oblasti spomalila tempo rastu omnoho výraznejšie, než sa očakávalo.



Od začiatku týždňa však cena v obidvoch prípadoch vzrástla o viac než 5,5 % a smeruje k tretiemu rastovému týždňu po sebe. Ceny ropy nahor posunulo rozhodnutie štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov vrátane Ruska opätovne zredukovať produkciu, a to od mája.



(1 EUR = 1,094 USD)