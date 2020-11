Ceny ropy klesli, Brent sa pohybuje okolo 47,50 USD za barel

New York 30. novembra (TASR) - V porovnaní s vývojom z pondelkového rána ceny ropy spomalili tempo poklesu, stále sú však o viac než 1 % nižšie, ako v závere minulého týždňa. Vývoj na ropných trhoch ovplyvňuje neistota, či sa štáty OPEC+ (OPEC a ďalší producenti) budú schopné dohodnúť na predlžení súčasných ťažobných škrtov aj na obdobie po 1. januári 2021. Za celý mesiac však ceny ropy smerujú k rastu o viac než 25 %, keďže náladu na trhoch v predchádzajúcich dňoch podporili informácie o niekoľkých nádejných vakcínach proti ochoroniu COVID-19.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 18.34 h SEČ 47,49 USD (39,64 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 69 centov (1,43 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 44,78 USD za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 75 centov, alebo o 1,65 %.



Ceny ropy v priebehu mesiaca rástli a smerujú k najvýraznejšiemu mesačnému rastu od mája tohto roka. Prispeli k tomu informácie o nádejných vysokoúčinných vakcínach proti chorobe COVID-19. To zvyšuje šance na ukončenie pandémie, rýchlejšie zotavenie ekonomiky, a tým aj na opätovný vyšší dopyt po rope.



Náladu však v posledných dňoch zhoršil fakt, že kľúčoví členovia OPEC+ sa počas víkendových predbežných konzultácií nedohodli na krokoch potrebných na zmiernenie tlaku na trhy. Rozhodnutie ponechali na utorkovú (1. 12.) schôdzku OPEC+ po pondelkových rozhovoroch na úrovni štátov OPEC. Podľa alžírskeho ministra ropného priemyslu sa štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) predbežne zhodli na potrebe predĺžiť terajšie ťažobné škrty o ďalšie tri mesiace. To znamená do konca marca.



(1 EUR = 1,1980 USD)