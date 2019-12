Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 64 USD za barel

Singapur 11. decembra (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v stredu pokles, pričom cena Brentu skĺzla pod 64 USD a cena WTI pod 59 USD za barel (159 litrov). Trhy, ktoré koncom minulého týždňa podporila informácia o ďalšom obmedzení produkcie zo strany Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov, najnovšie zareagovali na správy z USA o nečakanom raste ropných zásob. Trhy okrem toho vyčkávajú, ako sa vyvinú plány USA zaviesť od 15. decembra clá na ďalšie produkty z Číny.



Podľa odhadov Amerického ropného inštitútu (API) vzrástli zásoby ropy v USA v týždni do 6. decembra o 1,4 milióna na 447 miliónov barelov. Analytici pritom počítali s poklesom zásob, a to o 2,8 milióna barelov. Rozhodujúcu správu o vývoji zásob ropy zverejní v stredu americké ministerstvo energetiky.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári klesla do 8.13 h SEČ o 39 centov na 63,95 USD (57,73 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom dosiahla 58,92 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 32 centov.



(1 EUR = 1,1077 USD)