Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla k hranici 40 USD za barel

Singapur 29. júna (TASR) - Po poklese v závere minulého týždňa klesli ceny ropy aj v pondelok, pričom cena ropy Brent skĺzla k hranici 40 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagujú na rastúci počet infikovaných novým koronavírusom v USA a ďalších krajinách. V dôsledku tohto vývoja boli v niektorých štátoch opätovne zavedené čiastočné karanténne opatrenia, čo by mohlo znížiť dopyt po rope. Negatívne na ceny pôsobia aj vysoké zásoby komodity a očakávania, že v dôsledku predchádzajúceho rastu cien ropy začnú americkí producenti zvyšovať ťažbu z bridlicových ložísk.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 6.57 h SELČ 40,15 USD (35,81 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 87 centov (2,12 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI zaznamenala pokles o 73 centov (1,90 %) na 37,76 USD/barel.



Za celý mesiac jún by však cena Brentu mala zaznamenať rast, už tretí mesiac po sebe. Je to reakcia na rozhodnutie Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov na čele s Ruskom predĺžiť dohodu o rekordnej redukcii ťažby o ďalší mesiac. Program, v rámci ktorého zoskupenie OPEC+ znižuje produkciu o 9,7 milióna barelov denne, tak bude pokračovať aj v júli. Pôvodne bol stanovený na dva mesiace do konca júna.



(1 EUR = 1,1213 USD)