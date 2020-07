Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 43 USD za barel

Soul 3. júla (TASR) - Po predchádzajúcom raste ceny ropy v piatok klesli, keď náladu na trhu opäť zhoršilo ďalšie zvýšenie počtu infikovaných novým koronavírusom v USA. Tie sú najväčším spotrebiteľom ropy na svete a ďalšie obmedzenie ekonomickej aktivity by znamenalo zníženie dopytu po surovine.



Ceny ropy Brent aj americkej WTI v priebehu štvrtka (2. 7.) vzrástli o viac než 2 % a cena Brentu prekročila hranicu 43 USD za barel (159 litrov). Trhy vtedy podporili priaznivé informácie z amerického trhu práce aj z ministerstva energetiky, že zásoby ropy v USA za minulý týždeň výrazne klesli. Za celý týždeň vzrástla cena Brentu predbežne o 4,4 % a cena WTI o 4,8 %.



Neskoršie správy o ďalšom raste počtu infikovaných novým koronavírusom v USA však situáciu na trhoch zmenili. Vo štvrtok sa počet nových prípadov v Spojených štátoch zvýšil o vyše 50.000, čo je viac, než krajina zažila počas najhoršej fázy krízy v apríli a máji.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.23 h SELČ 42,64 USD (37,78 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 50 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom zaznamenala 40,17 USD/barel. Oproti štvrtkovej uzávierke to znamená pokles o 48 centov.



(1 EUR = 1,1286 USD)