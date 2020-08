Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla k hranici 44 USD za barel

New York 21. augusta (TASR) - Ceny ropy klesli v piatok približne o 2 %, pričom cena Brentu skĺzla k hranici 44 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch do veľkej miery ovplyvňuje rastúci počet infikovaných novým koronavírusom a opätovné zavádzanie opatrení na zmiernenie jeho šírenia.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 19.31 h SELČ 44,03 USD (37,41 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 89 centov (1,94 %). Za celý týždeň smeruje cena k približne 2-percentnému poklesu.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 41,94 USD za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 88 centov alebo 2,06 %. Aj v jej prípade sa očakáva týždenný pokles, aj keď podstatne miernejší, než pri rope Brent. Odhaduje sa, že by mohol dosiahnuť 0,5 %.



(1 EUR = 1,1769 USD)