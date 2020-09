Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla nakrátko k 41,50 USD za barel

Londýn 7. septembra (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v pondelok pokles, pričom cena Brentu skĺzla nakrátko k hranici 41,50 USD za barel (159 litrov). Vývoj na trhoch ovplyvnilo rozhodnutie kľúčového producenta, Saudskej Arábie, pristúpiť k najvýraznejšiemu zníženiu ceny ropy pre Áziu za päť mesiacov, ako aj neistota v súvislosti s čínskym dopytom po rope.



Saudská Arábia, ktorá je najväčším vývozcom ropy na svete, znížila cenu októbrových dodávok ropy do Ázie najvýraznejšie od mája tohto roka. Trhy si tento krok vysvetlili tak, že zotavovanie dopytu v danom regióne začína slabnúť. Okrem toho Čína, najväčší dovozca ropy na svete, ktorá donedávna svojimi nákupmi ťahala ceny ropy nahor, tempo rastu dovozu zmiernila.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s novembrovým kontraktom dosiahla do 19.29 h SELČ 42,01 USD (35,53 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 65 centov (1,52 %). Predtým nakrátko skĺzla až na 41,51 USD/barel, čo bola najnižšia hodnota od 30. júla.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v októbri dosiahla 39,07 USD za barel. V porovnaní s piatkovou (4. 9.) uzávierkou to predstavuje pokles o 70 centov alebo 1,76 %. Nakrátko klesla až na 38,55 USD za barel, najnižšiu hodnotu od 10. júla.



(1 EUR = 1,1824 USD)