Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 56 USD za barel

Singapur 22. januára (TASR) - Ceny ropy klesli v piatok o viac než 1 %, pričom cena Brentu skĺzla pod 56 USD za barel (159 litrov). Vývoj na ropnom trhu do veľkej miery ovplyvnili nepriaznivé informácie z Číny, kde sa opätovne zvyšuje počet infikovaných novým koronavírusom a vláda pristupuje k novým karanténnym opatreniam. To môže mať negatívny vplyv na spotrebu, produkciu, a tým aj na dopyt po rope.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s marcovým kontraktom dosiahla do 7.56 h SEČ 55,45 USD (45,61 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 65 centov (1,16 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 52,45 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 68 centov alebo 1,28 %.



Ropné trhy teraz čakajú na oficiálne informácie o vývoji ropných zásob v USA za minulý týždeň, ktoré v piatok zverejní americké ministerstvo energetiky. Americký ropný inštitút (API) v stredu (20. 1.) zverejnil svoj odhad, ktorý poukázal na prekvapujúci rast zásob o 2,6 milióna barelov. Analytici očakávali pokles o 1,2 milióna barelov.



(1 EUR = 1,2158 USD)