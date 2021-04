Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 63 dolárov za barel

Tokio 8. apríla (TASR) - Ceny ropy zaznamenali vo štvrtok mierny pokles, pričom cena ropy Brent klesla pod 63 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch ovplyvnili informácie z USA o výraznom raste zásob benzínu. To vyvoláva obavy z neskoršieho oslabenia dopytu po rope na jednom z kľúčových trhov v čase, keď sa dodávky ropy na trhy zvyšujú.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.11 h SELČ 62,83 USD (52,87 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 33 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 59,43 USD za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 34 centov.



Zásoby ropy podľa informácií amerického ministerstva energetiky klesli výraznejšie, než sa čakalo, čo je pre ceny priaznivá správa. Na druhej strane však zásoby benzínu prudko vzrástli, s čím sa rovnako nepočítalo.



Zásoby benzínu sa v minulom týždni zvýšili o 4 milióny barelov, pričom analytici očakávali ich pokles. V rovnakom období však rastú dodávky ropy na trh, pričom najmä Rusko produkciu zvyšuje.