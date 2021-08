Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 70 USD za barel

Melbourne 9. augusta (TASR) - Po prepade v minulom týždni na niekoľkomesačné minimá pokračovali ceny ropy v poklese aj na začiatku tohto týždňa, pričom cena Brentu klesla pod 70 USD za barel (159 litrov). Vývoj cien čiastočne ovplyvnilo posilnenie kurzu amerického dolára a čiastočne obavy z najnovších protipandemických opatrení v Ázii, najmä v Číne.



Analytici z banky ANZ poukazujú najmä na nové reštrikcie v Číne, ktorá je druhým najväčším spotrebiteľom ropy na svete. Tie sú podľa nich hlavným faktorom, ktorý zhoršuje vyhliadky na rast dopytu po rope.



Čína zaviedla od stredy (4. 8.) nové cestovné obmedzenia v úsilí zastaviť šírenie variantu delta nového koronavírusu. Pre svojich obyvateľov sprísnila pravidlá pri cestovaní v rámci krajiny aj do zahraničia. V mnohých mestách sa obmedzila verejná doprava aj taxislužby.



Na ceny ropy zatlačil aj rast kurzu dolára oproti euru na 4-mesačné maximum. K posilneniu dolára došlo po nečakane pozitívnych správach z amerického trhu práce, podľa ktorých v USA vzniklo v júli viac nových pracovných miest, než sa čakalo, a nezamestnanosť klesla na 5,4 %. To je najmenej od marca 2020.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.16 h SELČ 69,40 USD (58,78 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,30 USD (1,84 %). Za minulý týždeň zaznamenala cena Brentu pokles o viac než 6 %, čo predstavuje najvýraznejší pokles za štyri mesiace.



Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 66,96 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,32 USD alebo 1,93 %. Za celý týždeň klesla o 7,7 %, najviac za deväť mesiacov.



(1 EUR = 1,1807 USD)