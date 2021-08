Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 73 USD za barel

New York 31. augusta (TASR) - Ceny ropy v utorok klesli, pričom cena Brentu skĺzla pod 73 USD za barel (159 litrov). Pod pokles cien sa podpísal najmä hurikán Ida, ktorý ovplyvňuje chod rafinérií. Navyše, trhy čakajú na výsledky blížiaceho sa stretnutia zástupcov členských štátov zoskupenia OPEC+.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 19.13 h SELČ 72,99 USD (61,68 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 42 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 68,66 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 55 centov. Za celý mesiac smerujú ceny ropy v obidvoch prípadoch k prvému poklesu od marca tohto roka.



Ceny do veľkej miery ovplyvňuje hurikán Ida, ktorý zasiahol Spojené štáty v nedeľu (29. 8.) a spôsobil obrovské škody na energetickej sieti v štáte Louisiana. Tlak na ceny zvyšujú najmä obavy, že výpadky prúdu a záplavy znížia dopyt rafinérií po rope.



Trhy okrem toho čakajú na schôdzku členských štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších ropných producentov, ktorí spolu tvoria zoskupenie OPEC+. Schôdzka sa uskutoční v stredu (1. 9.), pričom producenti by na nej mali diskutovať o ďalších krokoch. Ako uviedli nemenované zdroje pre agentúru Reuters, očakáva sa, že OPEC+ potvrdí svoje pôvodné plány, na základe ktorých každý mesiac až do konca roka bude zvyšovať produkciu o 400.000 barelov denne.



(1 EUR = 1,1834 USD)