Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 80 USD/barel

New York 23. januára (TASR) - Ceny ropy v utorok klesli, pričom cena Brentu skĺzla pod hranicu 80 USD za barel (159 litrov). Trhy síce na jednej strane sledujú výpadky produkcie ropy v USA v dôsledku nepriaznivého počasia, na druhej strane však aj zvyšovanie ťažby v Líbyi a Nórsku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 19.17 h SEČ 79,32 USD (72,96 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 74 centov (0,92 %). V pondelok (22. 1.) uzatvorila cena Brentu nad 80 USD/barel, prvýkrát nad touto hranicou od 26. decembra.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 74,16 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 60 centov, alebo 0,80 %.



(1 EUR = 1,0872 USD)