Ceny ropy klesli o vyše 2 %, cena Brentu skĺzla k hranici 65 USD/barel

New York 21. apríla (TASR) - Ceny ropy klesli o vyše 2 %, pričom cena ropy Brent skĺzla k hranici 65 USD a cena americkej ropy WTI k hranici 61 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch v poslednom období ovplyvňuje prudký rast počtu infikovaných novým koronavírusom v Indii, ktorá je jedným z najväčších dovozcov ropy na svete.



India zaznamenala v stredu vyše 2000 úmrtí na ochorenie COVID-19 a takmer 300.000 nových prípadov nákazy novým koronavírusom. Tieto denné počty patria k najvyšším na svete od začiatku pandémie. To vyvoláva obavy z návratu k protipandemickým opatreniam, čo sa odrazí na ekonomike a znížení dovozu ropy. India je pritom tretím najväčším dovozcom tejto komodity na svete.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 20.11 h SELČ 65,18 USD (54,29 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,39 USD (2,09 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 61,20 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,47 USD alebo 2,35 %.



(1 EUR = 1,2007 USD)