Ceny ropy klesli o vyše 3 %, Brent skĺzol pod 117 USD

Tokio 28. marca (TASR) - Ceny ropy klesli v pondelok približne o 3 %, pričom cena ropy Brent skĺzla pod 117 USD za barel (159 litrov). Vývoj na trhoch ovplyvnili najmä informácie o tom, že vedenie čínskeho finančného centra Šanghaj sa rozhodlo zaviesť v meste postupný lockdown. Dôvodom je opätovný rast prípadov ochorenia COVID-19.



Šanghaj s približne 25 miliónmi obyvateľov sa čiastočne uzatvorí od pondelka, a to na päť dní. Lockdown sa dotkne jeho východnej polovice, kde sa nachádza finančné centrum a hlavné medzinárodné letisko. Od piatka 1. apríla sa rovnaký lockdown zavedie v západnej polovici Šanghaja.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.32 h SELČ 116,70 USD (106,07 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 3,95 USD (3,27 %). Predtým nakrátko skĺzla až na 116 USD/barel.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 109,87 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou klesla o 4,03 USD alebo 3,54 %. Predtým sa dostala až na 109,30 USD za barel.



V závere minulého týždňa vzrástla cena ropy v obidvoch prípadoch približne o 1,4 %. Veľkou mierou sa pod to podpísali ďalšie útoky jemenských povstalcov na ropné zariadenia saudskoarabskej ropnej spoločnosti Aramco.



Aj za celý týždeň ceny ropy vzrástli, čo predstavovalo prvý rast za tri týždne. Cena Brentu sa za týždeň zvýšila o viac než 11,5 % a cena WTI o takmer 9 %.



Analytici však predpokladajú, že cena komodity pôjde ku koncu týždňa opäť nahor. Neočakávajú totiž, že ropné zoskupenie OPEC+ na svojom zasadnutí pristúpi k rýchlejšiemu zvyšovaniu produkcie. Zasadnutie sa uskutoční vo štvrtok 31. marca.



(1 EUR = 1,1002 USD)