Ceny ropy klesli približne o päť percent

New York 28. marca (TASR) - Ceny ropy klesli na záver tohto týždňa približne o 5 % a zaznamenali tak pokles piaty týždeň po sebe. Ukazuje sa tak, že rozvrat v ekonomikách po celom svete v dôsledku rozšírenia nového koronavírusu pôsobí na ropné trhy ďalej, napriek rozsiahlym ekonomickým stimulom vlád po celom svete.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji klesla na záver piatkového obchodovania (27. 3.) o 1,41 USD (5,35 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 24,93 USD (22,71 eura) za barel (159 litrov). Za celý týždeň zaznamenala cena Brentu pokles o 8 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla na záver piatkového obchodovania 21,51 USD za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 1,09 USD (4,82 %). Za celý týždeň pokles dosiahol vyše 3 %. V obidvoch prípadoch sú ceny ropy oproti začiatku tohto roka nižšie takmer o dve tretiny.



Analytici sa teraz obávajú, ako sa ceny ropy budú vyvíjať ďalej, keďže trhy nepodporili ani obrovské záchranné balíky, a to vrátane amerického balíka na podporu ekonomiky v hodnote 2,2 bilióna USD. "Už nemáme muníciu na podporu ropného trhu," povedal Bob Yawger z newyorskej pobočky banky Mizuho s tým, že vláda ju tento týždeň všetku minula. "V budúcom týždni v tom už trh bude sám," dodal.



(1 EUR = 1,0977 USD)