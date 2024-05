Ceny ropy smerujú k najväčšiemu týždennému poklesu za tri mesiace

New York 3. mája (TASR) - Ceny ropy v piatok klesli a za celý týždeň smerujú k najvýraznejšiemu poklesu za posledné tri mesiace. Náladu na trhoch ovplyvnil najmä horší než očakávaný vývoj na americkom pracovnom trhu za apríl. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 19.03 h SELČ 83,25 USD (77,49 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 42 centov (0,50 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 78,46 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 49 centov (0,62 %).



V obidvoch prípadoch smerujú ceny ropy k týždennému poklesu, a to najvýraznejšiemu za ostatné tri mesiace. Cena Brentu smeruje k týždennému poklesu zhruba o 7 % a cena WTI o viac než 6 %.



Ceny komodity ovplyvnili najnovšie údaje amerického ministerstva práce o vývoji na pracovnom trhu za minulý mesiac. Počet nových miest mimo poľnohospodárstvo vzrástol v apríli iba o 175.000 po 315.000 v marci. Analytici počítali so zvýšením až o 240.000. Navyše, sa zvýšila nezamestnanosť. Dosiahla 3,9 %, pričom ekonómovia prognózovali, že zostane na predchádzajúcej úrovni 3,8 %. To môže viesť k oslabeniu dopytu po rope.



(1 EUR = 1,0744 USD)