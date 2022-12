Ropa: Ceny ropy klesli zhruba o 3 USD, cena Brentu skĺzla k 82,50 USD

New York 5. decembra (TASR) - Ceny ropy klesli zhruba o 3 USD, pričom cena Brentu sa priblížila k hranici 82,50 USD za barel (159 litrov). Trhy do veľkej miery ovplyvnili údaje o vývoji aktivity v americkom sektore služieb, ktoré zvýšili obavy, že americká centrálna banka bude pokračovať v prísnej menovej politike. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 20.28 h SEČ 82,55 USD (77,97 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 3,02 USD (3,53 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom dosiahla 77,12 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 2,86 USD, alebo 3,58 %.



V priebehu dňa pritom ceny ropy zaznamenali rast o vyše 2 %, po údajoch z amerického trhu však smer zmenili. Podľa údajov amerického Inštitútu pre riadenie zásob (ISM) aktivita v oblasti služieb pokračovala v novembri v raste, pričom tempo rastu sa nečakane zrýchlilo. Navyše, čiastkový index zamestnanosti sa vrátil nad 50-bodovú hranicu, teda do oblasti rastu. Tieto údaje tak znižujú nádeje, že americká centrálna banka by mohla zmierniť tempo zvyšovania úrokových sadzieb.



(1 EUR = 1,0587 USD)