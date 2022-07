Ceny ropy koncom týždňa vzrástli, za celý týždeň klesli o vyše 3 %

New York 9. júla (TASR) - Ceny ropy vzrástli v závere tohtotýždňového obchodovania o vyše 2 %, za celý týždeň však klesli, pričom cena americkej WTI zaznamenala pokles o vyše 3 % a cena severomorskej ropy Brent o viac než 4 %. Vývoj na ropnom trhu počas týždňa plného výkyvov výrazne ovplyvnili obavy z globálnej recesie, čo by znamenalo pokles dopytu po rope. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri vzrástla v závere piatkového (8. 7.) obchodovania o 2,37 USD (2,26 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 107,02 USD (105,30 eura) za barel. Za celý týždeň však zaznamenala pokles o 4,1 %.



Pohyb ceny Brentu výrazne ovplyvnil vývoj na trhu v utorok (5. 7.), keď sa cena severomorskej ropy prepadla až o 10,73 USD. Bol to tretí najprudší denný pokles ceny Brentu od začatia obchodovania v roku 1988.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom vzrástla na záver piatkového obchodovania o 2,06 USD (2,01 %) na 104,79 USD/barel. Rovnako ako v prípade Brentu aj cena WTI za celý týždeň klesla, a to o 3,4 %.



S cieľom dostať infláciu pod kontrolu centrálne banky vo svete postupne zvyšujú úrokové sadzby. Ich aktivita však vyvoláva obavy z dôsledkov pre ekonomiku, keďže vládam rastú náklady na obsluhu dlhu. Navyše najnovšie hromadné testovanie v súvislosti s ďalšími prípadmi ochorenia COVID-19 v Šanghaji zvýšilo nervozitu, že mesto môže oznámiť nový lockdown, čo by rovnako obmedzilo dopyt po rope.



V piatok zverejnilo americké ministerstvo práce údaje o vývoji na pracovnom trhu USA za minulý mesiac. V americkej ekonomike sa v júni síce vytvorilo menej pracovných miest než v máji, ich počet však prekonal očakávania.



Podľa analytikov však táto priaznivá správa predstavuje dvojsečnú zbraň. Pozitívne výsledky z trhu práce totiž posilňujú očakávania, že americká centrálna banka opäť výrazne zvýši hlavnú úrokovú sadzbu. Analytici počítajú s tým, že Fed zdvihne sadzbu v rovnakom rozsahu ako v júni, teda o 75 bázických bodov.



(1 EUR = 1,0163 USD)